Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 липня

Жінки йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 липня, одеситів попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Слід очікувати пориви північного вітру 15-20 м/с, а вночі грозу. Крім того, в регіоні оголошено пожежну небезпеку на найближчі два дні.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 40%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

Протягом неділі, 9 липня, у південно-східних та східних областях будуть помірні дощі, а місцями зливи. Синоптики оголосили про I рівень небезпеки — жовтий. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.