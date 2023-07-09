Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 липня

Одеситів попереджають про небезпечні метеорологічні явища
9 липня 2023 06:45
Жінки йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 9 липня, одеситів попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Слід очікувати пориви північного вітру 15-20 м/с, а вночі грозу. Крім того, в регіоні оголошено пожежну небезпеку на найближчі два дні.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 40%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
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Протягом неділі, 9 липня, у південно-східних та східних областях будуть помірні дощі, а місцями зливи. Синоптики оголосили про I рівень небезпеки — жовтий. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.