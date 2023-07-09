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Одеситів попереджають про небезпечні метеорологічні явища

9 липня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 липня
Жінки йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 9 липня, одеситів попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Слід очікувати пориви північного вітру 15-20 м/с, а вночі грозу. Крім того, в регіоні оголошено пожежну небезпеку на найближчі два дні.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 40%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

Протягом неділі, 9 липня, у південно-східних та східних областях будуть помірні дощі, а місцями зливи. Синоптики оголосили про I рівень небезпеки — жовтий. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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