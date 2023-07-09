Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 июля.

Женщины идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 июля, одесситов предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Следует ожидать порывы северного ветра 15-20 м/с, а ночью грозу. Кроме того, в регионе объявлена ​​пожарная опасность на ближайшие два дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​27-29°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 40%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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В воскресенье, 9 июля, в юго-восточных и восточных областях будут умеренные дожди, а местами ливни. Синоптики объявили о I уровне опасности — желтом. Подробный прогноз погоды читайте в материале.