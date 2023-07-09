Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 июля.

Одесситов предупреждают об опасных метеорологических явлениях
9 июля 2023 06:45
Женщины идут под дождем. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 9 июля, одесситов предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Следует ожидать порывы северного ветра 15-20 м/с, а ночью грозу. Кроме того, в регионе объявлена пожарная опасность на ближайшие два дня.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 40%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В воскресенье, 9 июля, в юго-восточных и восточных областях будут умеренные дожди, а местами ливни. Синоптики объявили о I уровне опасности — желтом. Подробный прогноз погоды читайте в материале.