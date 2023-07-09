Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситов предупреждают об опасных метеорологических явлениях arrow

Одесситов предупреждают об опасных метеорологических явлениях

9 июля 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 июля.
Женщины идут под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 июля, одесситов предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Следует ожидать порывы северного ветра 15-20 м/с, а ночью грозу. Кроме того, в регионе объявлена ​​пожарная опасность на ближайшие два дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 18-20°С, днем ​​27-29°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 40%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 15-20°С, днем ​​26-31°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 9 июля, в юго-восточных и восточных областях будут умеренные дожди, а местами ливни. Синоптики объявили о I уровне опасности — желтом. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз