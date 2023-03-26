Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 26 березня

Детальний прогноз погоди

На Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 1 рівня (жовтого) небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Невеликий дощ. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, вдень західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.

Вологість повітря — 87%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вночі та невеликий дощ, місцями помірний дощ. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, вдень західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 10-15°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

На більшості території України 26 березня очікується тепла погода. Однак у низці областей будуть дощі, подекуди з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.