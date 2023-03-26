Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 26 березня

Одеситів попереджають про погіршення погодних умов
26 березня 2023 06:45
Детальний прогноз погоди
На Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 1 рівня (жовтого) небезпечності.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
- Вітер південний, вдень західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
- Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 87%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Вночі та невеликий дощ, місцями помірний дощ. Вночі та вранці туман.
- Вітер південний, вдень західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 10-15°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
На більшості території України 26 березня очікується тепла погода. Однак у низці областей будуть дощі, подекуди з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.