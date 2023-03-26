Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 26 марта.

Одесситов предупреждают об ухудшении погодных условий
26 марта 2023 06:45
Подробный прогноз погоды
На Одесчину надвигается непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 1 уровня (желтого) опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Небольшой дождь. Ночью и утром туман.
- Ветер южный, днем западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С тепла.
- Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 87%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Ночью небольшой дождь, местами умеренный дождь. Ночью и утром туман.
- Ветер южный, днем западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 10-15°С тепла.
- На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине
На большинстве территорий Украины 26 марта ожидается теплая погода. Однако в ряде областей будут дожди, кое-где с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.