Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 26 марта.

Подробный прогноз погоды

На Одесчину надвигается непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 1 уровня (желтого) опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер южный, днем западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 87%.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночью небольшой дождь, местами умеренный дождь. Ночью и утром туман.

Ветер южный, днем западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 10-15°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Погода в Украине

На большинстве территорий Украины 26 марта ожидается теплая погода. Однако в ряде областей будут дожди, кое-где с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.