Одеситів просять підтримати побратима на "Голос країни"

Юрій Городецький на конкурсі "Голос Країни". Фото: скриншот

Бійці одеської бригади просять підтримати побратима Юрія Городецького на шоу "Голос країни". Фінал відбудеться уже сьогодні.

Про це йдеться на офіційній сторінці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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І сильні голоси. Голос країни сьогодні — це голос її Збройних Сил. Кожен з наших голосів — переконливий, але є один особливий. Юрій Городецький — голос нашої бригади, сьогодні буде змагатися за перемогу у Суперфіналі шоу "Голос країни" на 1+1 о 21-00. Підтримайте та вболівайте, бо голос нашої країни сьогодні звучить саме так!", — закликають побратими Юрія.

Зазначимо, за результатами глядацького голосування у суперфінал "Голосу країни" потрапив військовослужбовець Юрій Городецький. Чоловік служить в Збройних Силах України та є частиною 28-мої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Відео зі співом військового вже не один раз вірусилися в мережі, за що його назвали "найспівучішим бійцем" ЗСУ.

Деталі конкурсу

Суперфінал конкурсу пройде сьогодні, 29 жовтня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна". Прямий ефір відбудеться з Варшави. Юрій Городецький займається під тренерством Надії Дорофєєвої.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що відкриє прямий ефір фіналу конкурсу спільна пісня тренерів, вони виконають саундтрек "Голосу країни-13".

Також ми повідомляли, що після початку повномасштабного вторгнення більшість українських артистів відмовились від співпраці з російським музичним бізнесом. Але пісні українського співака Романа Панченка, який бореться за перемогу у шоу "Голос країни", продовжують з'являтися на стрімінговій платформі російського ресурсу "Яндекс". Які пісні Романа Панченка мають можливість слухати росіяни, дізнались Новини.LIVE.