Одесситов просят поддержать побратима на "Голос країни"

Юрий Городецкий на конкурсе "Голос Страны". Фото: скриншот

Бойцы одесской бригады просят поддержать побратима Юрия Городецкого на шоу "Голос країни". Финал пройдет уже сегодня.

Об этом говорится на официальной странице 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

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"У каждого времени есть свой голос. Трудные времена рождают сильных людей. И сильные голоса. Голос страны сегодня — это голос ее Вооруженных Сил. Каждый из наших голосов — убедителен, но есть один особенный. Юрий Городецкий — голос нашей бригады, сегодня будет бороться за победу в Суперфинале шоу "Голос країни" на 1+1 в 21:00. Поддержите и болейте, потому что голос нашей страны сегодня звучит именно так!», — призывают побратимы Юрия.

Отметим, по результатам зрительского голосования в суперфинал "Голос країни" попал военнослужащий Юрий Городецкий. Мужчина служит в Вооруженных Силах Украины и является частью 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Видео с пением военного уже не раз вирусились в сети, за что его назвали "самым поющим бойцом" ВСУ.

Детали конкурса

Суперфинал конкурса пройдет сегодня, 29 октября, в 21.00 на телеканале "1+1 Украина". Прямой эфир состоится из Варшавы. Юрий Городецкий занимается под тренерством Надежды Дорофеевой.

Напомним, сегодня мы писали, что откроет прямой эфир финала конкурса совместная песня тренеров, они исполнят саундтрек "Голоса країни-13".

Также мы сообщали, что после начала полномасштабного вторжения большинство украинских артистов отказалось от сотрудничества с российским музыкальным бизнесом. Но песни украинского певца Романа Панченко, борющегося за победу в шоу "Голос країни", продолжают появляться на стриминговой платформе российского ресурса "Яндекс". Какие песни Романа Панченко могут слушать россияне, узнали Новости.LIVE.