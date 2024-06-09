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Одеситів сьогодні не радуватиме погода — синоптики обіцяють мінливу хмарність

9 червня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі на сьогодні, 9 червня
Люди сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 9 червня, буде сонячною та теплою. Ранок почнеться з приємних +20 °C, але після обіду температура значно підвищиться. Тож варто запастись прохолодними напоями та вийти на прогулянку в парк чи до моря. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +20...+22 °C, вдень +22...+24 °C.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
  • Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.
Погода в Одесі
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість 1 — 2 км.
Погода в Одеській області
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 червня

9 червня, в Україні очікується тепла погода, подекуди навіть спекотна. Температура повітря вдень сягатиме +27...+32 °С, на заході та півночі — +23...+28 °С. Вночі передбачається свіже повітря, стовпчики термометрів покажуть +12...+19 °С.

На заході, Житомирщині та Вінниччині попереджають про високу ймовірність опадів. На інших регіонах погода буде сухою і сонячною. При грозах можливі шквали та град.

Погода в Україні
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

погода
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Одеса
Одеська область
синоптик
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