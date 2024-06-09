Погода в Одесі на сьогодні, 9 червня

Люди сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 9 червня, буде сонячною та теплою. Ранок почнеться з приємних +20 °C, але після обіду температура значно підвищиться. Тож варто запастись прохолодними напоями та вийти на прогулянку в парк чи до моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі +20...+22 °C, вдень +22...+24 °C.

Температура морської води +19...+20 °C.

Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість 1 — 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 червня

9 червня, в Україні очікується тепла погода, подекуди навіть спекотна. Температура повітря вдень сягатиме +27...+32 °С, на заході та півночі — +23...+28 °С. Вночі передбачається свіже повітря, стовпчики термометрів покажуть +12...+19 °С.

На заході, Житомирщині та Вінниччині попереджають про високу ймовірність опадів. На інших регіонах погода буде сухою і сонячною. При грозах можливі шквали та град.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.