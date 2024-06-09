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Одесситов сегодня не будет радовать погода — синоптики обещают переменную облачность

9 июня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе на сегодня, 9 июня.
Люди сидят на лавочке. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 9 июня, будет солнечной и теплой. Утро начнется с приятных +20 °C, но после обеда температура значительно повысится. Следовательно, стоит запастись прохладительными напитками и выйти на прогулку в парк или к морю.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +20...+22 °C, днем +22...+24 °C.
  • Температура морской воды +19...+20 °C.
  • Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
Погода в Одессе
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +28...+33 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами видимость 1 — 2 км.
Погода в Одесской области
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 9 июня

9 июня, в Украине ожидается теплая погода, иногда даже жаркая. Температура воздуха будет днем до +27...+32 °С, на западе и севере — +23...+28 °С. Ночью ожидается свежий воздух, столбики термометров покажут +12...+19 °С.

На западе, Житомирщине и Винницкой области предупреждают о высокой вероятности осадков. В других регионах погода будет сухой и солнечной. При грозах возможны шквалы и град.

Погода в Украине
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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