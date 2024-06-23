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Одеситів сьогодні порадує погода — синоптики обіцяють літню спеку

23 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 23 червня: чого очікувати
Люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 23 червня, буде сонячною та теплою. Вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не очікується. Тож варто запастись прохолодними напоями та вийти на прогулянку в парк чи до моря. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 23 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +19...+21 °C, вдень +25...+27 °C.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
Одеситів сьогодні порадує погода — синоптики обіцяють літню спеку - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 23 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +13...+18 °C, вдень +28...+33 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Одеситів сьогодні порадує погода — синоптики обіцяють літню спеку - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 23 червня

Сьогодні, 23 червня, у західних, подекуди й північних областях, вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с; у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях протягом доби сильні дощі. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура:

  • вночі + 15...+20 °C;
  • вдень +29...+34 °C,
  • у західних і північних областях + 23...+28°C,
  • у Карпатах +18...23 °C.
Одеситів сьогодні порадує погода — синоптики обіцяють літню спеку - фото 3
Детальний прогноз по Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік.

погода
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
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