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Одесситов сегодня порадует погода — синоптики обещают летнюю жару

23 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня, 23 июня: чего ожидать
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 23 июня, будет солнечной и теплой. Утром небо в Одессе будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Осадков не ожидается. Стоит запастись прохладительными напитками и выйти на прогулку в парк или к морю.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 23 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +19...+21 °C, днем +25...+27 °C.
  • Температура морской воды +19...+20 °C.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
Одесситов сегодня порадует погода - синоптики обещают летнюю жару - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 23 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +13...+18 °C, днем +28...+33 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Одесситов сегодня порадует погода - синоптики обещают летнюю жару - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 23 июня

Сегодня, 23 июня, в западных, местах и северных областях, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура:

  • ночью +15...+20 °C;
  • днем +29...+34 °C,
  • в западных и северных областях +23...+28°C,
  • в Карпатах +18...23 °C.
Одесситов сегодня порадует погода - синоптики обещают летнюю жару - фото 3
Подробный прогноз по Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.

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Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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