Люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 2 червня, буде сонячною та теплою. Ранок почнеться з приємних +18 °C, але після обіду температура значно підвищиться. Тож варто запастись прохолодними напоями та вийти на прогулянку в парк чи до моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі +16...+18 °C, вдень +22...+24 °C.

Температура морської води +19...+20 °C.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +13...+18 °C, вдень +28...+33 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 2 червня

Синоптики кажуть, що небо завтра буде хмарним, але з проясненнями. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. По всій території України, крім південно-східних регіонів, короткочасні дощі, подекуди — з грозами. Температура повітря вдень на заході вночі +10...+15 °С, вдень +21...+26 °С. На решті території вночі +13...+18 °С, вдень +27...+32 °С. На півночі, у Вінницькій та Черкаській областях — +24...+29 °С.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік.