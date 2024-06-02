Люди гуляют в городе. Фото: Новости.

Погода в Одессе сегодня, 2 июня, будет солнечной и теплой. Утро начнется с приятных +18 °C, но после обеда температура значительно повысится. Поэтому стоит запастись прохладительными напитками и выйти на прогулку в парк или к морю.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +16...+18 °C, днем +22...+24 °C.

Температура морской воды +19...+20 °C.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +13...+18 °C, днем +28...+33 °C.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 2 июня

Синоптики говорят, что небо будет облачным, но с прояснениями. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. По всей территории Украины, кроме юго-восточных регионов, кратковременные дожди, кое-где с грозами. Температура воздуха днем на западе ночью +10...+15 °С, днем +21...+26 °С. На остальной территории ночью +13...+18 °С, днем +27...+32 °С. На севере, в Винницкой и Черкасской областях — +24...+29 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.