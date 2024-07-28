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Одеситів віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати — в ТЦК назвали норми

28 липня 2024 14:04
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Мобілізація молодих чоловіків: що потрібно знати згідно з новим законодавством
Представник ТЦК виписує повістку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Однак, є випадки, коли й такі особи можуть бути мобілізовані.

Про це у неділю, 28 липня, повідомив Одеський Центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Повідомлення Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот

В яких випадках можуть мобілізувати до 25 років

В ТЦК повідомили, що мобілізувати можуть чоловіків, які пройшли строкову службу у мирний час та тих, котрі мають військову освіту.

Окрім цього, в центрі комплектування та соціальної підтримки додали, що  згідно з законодавством, з квітня 2024 року статус "обмежено придатний" більше не існує. Ті, хто раніше мав цей статус, залишаються військовозобов'язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Таких осіб можуть направити на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Після комісії чоловіки можуть отримати такі статуси:

Придатний до служби.

  • Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Тимчасово непридатний (потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків).

Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

У ТЦК зазначають, що ці норми відповідають чинному законодавству і мають бути враховані усіма громадянами.

Більше про мобілізацію

Нагадаємо, у Міноборони назвали умови, за яких можлива мобілізація з 22-річного віку. Проте підкреслили, що наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Але це можливо, якщо ситуація на фронті зміниться.

Раніше заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Також це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.

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