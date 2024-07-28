Мобилизация молодых мужчин: что нужно знать согласно новому законодательству

Представитель ТЦК выписывает повестку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников. Однако есть случаи, когда и такие люди могут быть мобилизованы.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил Одесский центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Сообщения Одесского ТЦК и СП. Фото: скриншот

В каких случаях могут мобилизовать до 25 лет

В ТЦК сообщили, что мобилизовать могут мужчины, прошедшие срочную службу в мирное время и имеющие военное образование.

Кроме того, в центре комплектования и социальной поддержки добавили, что согласно законодательству, с апреля 2024 года статус "ограниченно пригодный" больше не существует. Те, кто раньше имел этот статус, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет. Таких лиц могут направить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

После комиссии мужчины могут получить следующие статусы:

Пригоден к службе.

Пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Неприменим к военной службе с исключением из военного учета.

Временно непригоден (требует лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей).

Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

В ТЦК отмечают, что эти нормы отвечают действующему законодательству и должны учитываться всеми гражданами.

Больше о мобилизации

Напомним, в Минобороны назвали условия, при которых возможна мобилизация с 22-летнего возраста. Однако подчеркнули, что острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет. Но это может быть, если ситуация на фронте поменяется.

Ранее заместитель министра экономики Виталий Киндратов заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

Добавим, что бессрочное бронирование от мобилизации в особый период у работников государственных органов и органов местного самоуправления. Также это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.