Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 5 квітня

Детальний прогноз погоди

В Одесі на 5 квітня збережеться вітряна погода. Синоптики зазначають, що пориви північно-західного вітру будуть сягати до 17 м/с..

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно. Помірний дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 10-12°С.

Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст.

Вологість повітря — 87%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно. Помірний дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С.

На автошляхах області видимість добра.

Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека: морські міни може зірвати з якорів та прибити до берега, а також вони можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

Погода в Україні

5 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується значний мокрий сніг та дощ. В яких областях буде найгірша погода — читайте в матеріалі.