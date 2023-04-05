Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 5 квітня

Одеситів закликають обмежити прогулянки: якою буде погода сьогодні
5 квітня 2023 06:31
Детальний прогноз погоди
В Одесі на 5 квітня збережеться вітряна погода. Синоптики зазначають, що пориви північно-західного вітру будуть сягати до 17 м/с..
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Помірний дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 10-12°С.
- Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 87%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно. Помірний дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека: морські міни може зірвати з якорів та прибити до берега, а також вони можуть дрейфувати вздовж узбережжя.
Погода в Україні
5 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується значний мокрий сніг та дощ. В яких областях буде найгірша погода — читайте в матеріалі.