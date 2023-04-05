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Одесситов призывают ограничить прогулки: какой будет погода сегодня

5 апреля 2023 06:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 5 апреля.
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе на 5 апреля сохранится ветреная погода. Синоптики отмечают, что порывы северо-западного ветра будут достигать 17 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно. Возможен дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С.
  • Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 87%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Возможен дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С.
  • На автодорогах области видимость добра.

Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность: морские мины может сорвать с якорей и прибить к берегу, а также они могут дрейфовать вдоль побережья.

Погода в Украине

5 апреля по всей территории Украины будет облачно. В ряде областей ожидается сильный мокрый снег и дождь. В каких областях будет самая плохая погода — читайте в материале.

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