Одеситів запрошують безплатно пройти обстеження на ВІЛ та гепатит

Акція триватиме три години

24 березня до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом в Одесі відбудеться акція з безоплатного тестування на ВІЛ, гепатити В, С і сифіліс для усіх охочих громадян. Також фахівці будуть проводити скринінг на туберкульоз.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Тестування на ВІЛ, вірусні гепатити В і С входить до пакета безплатний медичних послуг на первинному рівні, і його можна пройти у свого сімейного лікаря.

Одним зі шляхів запобігати зараженню ВІЛ є вчасне та правильне застосування медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ. Антиретровірусні препарати запобігають інфікуванню ВІЛ, якщо їх приймати найближчим часом після травми або контакту, але не пізніше ніж через 72 години.

Після ситуації, у якій був ризик інфікування ВІЛ, потрібно:

негайно вимити місце контакту з милом, потримати поранену поверхню під струменем проточної води кілька хвилин або поки кровотеча не зупиниться (за відсутності проточної води використати дезінфекційний гель або розчин);

при потраплянні небезпечної рідини в очі промити око водою або фізіологічним розчином. Не застосовувати подразнюючі речовини, мило, спирт, дезінфікуючий гель тощо. Не можна знімати контактні лінзи під час промивання очей (створюють захисний бар’єр);

при потраплянні в ротову порожнину небезпечної рідини прополоскати рот кілька разів водою або фізіологічним розчином;

при укусі з порушенням цілісності шкіри промити рану водою та обробити рану дезінфікувальним засобом.

Де пройде акція

Акція пройде 24 березня з 10:00 до 13:00 в гуманітарному центрі Приморського району, школі №117, на розі вулиць Рішельєвської та Жуковського.

Мешканці та гості міста матимуть змогу конфіденційно протестуватися за допомогою мультитесту (1 крапля крові — 15 хвилин — 4 аналізи), отримати консультацію лікарів, а також соцпрацівників благодійної організації "100 відсотків життя. Одеса".



Нагадаємо, у 2022 році в Одесі проведено 27 тисяч тестувань на ВІЛ — це на 3,2 тисячі більше, ніж попереднього року. Вперше виявлено 1344 випадки ВІЛ, з яких 99% пацієнтів вже отримують антиретровірусне лікування, яке значно покращує якість життя та робить їх безпечними для оточуючих. Попри війну, всі пацієнти з ВІЛ безплатно отримують терапію в повному обсязі.