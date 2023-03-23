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Одесситов приглашают бесплатно пройти обследование на ВИЧ и гепатит

23 марта 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Акция продлится три часа
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

24 марта ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом в Одессе состоится акция по бесплатному тестированию на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис для всех желающих. Также специалисты будут проводить скрининг туберкулеза.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С входит в пакет бесплатных медицинских услуг на первичном уровне, и его можно пройти у своего семейного врача.

Одним из путей предотвращать заражение ВИЧ является своевременное и правильное применение медикаментозной постконтактной профилактики ВИЧ. Антиретровирусные препараты предотвращают инфицирование ВИЧ, если их принимать в ближайшее время после травмы или контакта, но не позднее чем через 72 часа.

После ситуации, в которой находился риск инфицирования ВИЧ, нужно:

  • немедленно вымыть место контакта с мылом, подержать раненую поверхность под струей проточной воды несколько минут или пока кровотечение не остановится (при отсутствии проточной воды использовать дезинфицирующий гель или раствор);
  • при попадании опасной жидкости в глаза промыть глаз водой или физраствором. Не применять раздражающие вещества, мыло, спирт, дезинфицирующий гель. Нельзя снимать контактные линзы при промывании глаз (создают защитный барьер);
  • при попадании в ротовую полость опасной жидкости прополоскать рот несколько раз водой или физраствором;
  • при укусе с нарушением целостности кожи промыть рану водой и обработать рану дезинфицирующим средством.

Где пройдет акция

Акция пройдет 24 марта с 10:00 до 13:00 в гуманитарном центре Приморского района, школе №117, на пересечении улиц Ришельевской и Жуковского.

Жители и гости города смогут конфиденциально протестироваться с помощью мультитеста (1 капля крови — 15 минут — 4 анализа), получить консультацию врачей, а также соцработников благотворительной организации "100 процентов жизни. Одесса".

Напомним, в 2022 году в Одессе проведено 27 тысяч тестирований на ВИЧ — это на 3,2 тысячи больше, чем в предыдущем году. Впервые выявлено 1344 случая ВИЧ, из которых 99% пациентов уже получают антиретровирусное лечение, что значительно улучшает качество жизни и делает их безопасными для окружающих. Несмотря на войну, все пациенты с ВИЧ бесплатно получают терапию в полном объеме.

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