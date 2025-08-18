Успіхи одеситок Світоліної та Ястремської на WTA 1000

Одеситка Ястремська піднялася у рейтингу WTA — деталі
Одеситка Даяна Ястремська піднялися на декілька позицій в рейтингу ТОП-100 WTA. А Еліна Світоліна за результатами нещодавніх матчів продовжує посідати 13-ту позицію у списку.
Про це повідомляє Жіноча тенісна асоціація WTA.
Успіхи Ястремської
WTA опублікувала оновлений світовий рейтинг за результатами турнірів, що відбулися 11-17 серпня. Згідно з ним, одеська тенісістка Даяна Ястремська покращила своє місце на чотири сходинки, перемістившись з 35-ї на 31-шу позицію.
Позиція Світоліної
Після гри у другому раунді турніру WTA 1000 у Цинциннаті позиція першої ракетки України Еліни Світоліної не зазнала змін. Вона лишилася на 13-му місці.
Однак у рейтингу піднялася с 28-ї на 27-му позицію українська тенісістка, уродженка Києва Марта Костюк.
Додамо, загалом до рейтингу ТОП-100 WTA входять дев'ять українок.
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Даяна Ястремська
- Юлія Стародубцева
- Ангеліна Калініна
- Дарія Снігур
- Олександра Олійникова
- Анастасія Соболєва
- Валерія Страхова.
