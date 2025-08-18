Відео
Головна Одеса Одеситка Ястремська піднялася у рейтингу WTA — деталі

Одеситка Ястремська піднялася у рейтингу WTA — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:35
Успіхи одеситок Світоліної та Ястремської на WTA 1000
Даяна Ястремська. Фото ілюстративне: REUTERS/Andrew Boyers

Одеситка Даяна Ястремська піднялися на декілька позицій в рейтингу ТОП-100 WTA. А Еліна Світоліна за результатами нещодавніх матчів продовжує посідати 13-ту позицію у списку.

Про це повідомляє Жіноча тенісна асоціація WTA.

Читайте також:

Успіхи Ястремської

WTA опублікувала оновлений світовий рейтинг за результатами турнірів, що відбулися 11-17 серпня. Згідно з ним, одеська тенісістка Даяна Ястремська покращила своє місце на чотири сходинки, перемістившись з 35-ї на 31-шу позицію.

Позиція Світоліної

Після гри у другому раунді турніру WTA 1000 у Цинциннаті позиція першої ракетки України Еліни Світоліної не зазнала змін. Вона лишилася на 13-му місці.

Однак у рейтингу піднялася с 28-ї на 27-му позицію українська тенісістка, уродженка Києва Марта Костюк.

Додамо, загалом до рейтингу ТОП-100 WTA входять дев'ять українок.

  • Еліна Світоліна 
  • Марта Костюк 
  • Даяна Ястремська
  • Юлія Стародубцева
  • Ангеліна Калініна 
  • Дарія Снігур 
  • Олександра Олійникова 
  • Анастасія Соболєва
  • Валерія Страхова.

Одеса спорт Еліна Світоліна Новини Одеси Теніс
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
