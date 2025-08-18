Успіхи одеситок Світоліної та Ястремської на WTA 1000

Даяна Ястремська. Фото ілюстративне: REUTERS/Andrew Boyers

Одеситка Даяна Ястремська піднялися на декілька позицій в рейтингу ТОП-100 WTA. А Еліна Світоліна за результатами нещодавніх матчів продовжує посідати 13-ту позицію у списку.

Про це повідомляє Жіноча тенісна асоціація WTA.

Реклама

Читайте також:

Успіхи Ястремської

WTA опублікувала оновлений світовий рейтинг за результатами турнірів, що відбулися 11-17 серпня. Згідно з ним, одеська тенісістка Даяна Ястремська покращила своє місце на чотири сходинки, перемістившись з 35-ї на 31-шу позицію.

Позиція Світоліної

Після гри у другому раунді турніру WTA 1000 у Цинциннаті позиція першої ракетки України Еліни Світоліної не зазнала змін. Вона лишилася на 13-му місці.

Однак у рейтингу піднялася с 28-ї на 27-му позицію українська тенісістка, уродженка Києва Марта Костюк.

Додамо, загалом до рейтингу ТОП-100 WTA входять дев'ять українок.

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Даяна Ястремська

Юлія Стародубцева

Ангеліна Калініна

Дарія Снігур

Олександра Олійникова

Анастасія Соболєва

Валерія Страхова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Ітаума може зробити із Усиком. А також про повернення легенди "Манчестер Юнайтед".