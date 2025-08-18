Видео
Главная Одесса Одесситка Ястремская поднялась в рейтинге WTA — детали

Одесситка Ястремская поднялась в рейтинге WTA — детали

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:35
Успехи одесситок Свитолиной и Ястремской на WTA 1000
Даяна Ястремская. Фото иллюстративное: REUTERS/Andrew Boyers

Одесситка Даяна Ястремская поднялись на несколько позиций в рейтинге ТОП-100 WTA. А Элина Свитолина по результатам недавних матчей продолжает занимать 13-ю позицию в списке.

Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация WTA.

Читайте также:

Успехи Ястремской

WTA опубликовала обновленный мировой рейтинг по результатам турниров, состоявшихся 11-17 августа. Согласно ему, одесская теннисистка Даяна Ястремская улучшила свое место на четыре ступеньки, переместившись с 35-й на 31-ю позицию.

Позиция Свитолиной

После игры во втором раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати позиция первой ракетки Украины Элины Свитолиной не изменилась. Она осталась на 13-м месте.

Однако в рейтинге поднялась с 28-й на 27-ю позицию украинская теннисистка, уроженка Киева Марта Костюк.

Добавим, всего в рейтинг Топ-100 WTA входят девять украинок.

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Даяна Ястремская
  • Юлия Стародубцева
  • Ангелина Калинина
  • Дария Снигур
  • Александра Олейникова
  • Анастасия Соболева
  • Валерия Страхова.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
