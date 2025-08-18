Успехи одесситок Свитолиной и Ястремской на WTA 1000

Одесситка Ястремская поднялась в рейтинге WTA — детали
Одесситка Даяна Ястремская поднялись на несколько позиций в рейтинге ТОП-100 WTA. А Элина Свитолина по результатам недавних матчей продолжает занимать 13-ю позицию в списке.
Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация WTA.
Успехи Ястремской
WTA опубликовала обновленный мировой рейтинг по результатам турниров, состоявшихся 11-17 августа. Согласно ему, одесская теннисистка Даяна Ястремская улучшила свое место на четыре ступеньки, переместившись с 35-й на 31-ю позицию.
Позиция Свитолиной
После игры во втором раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати позиция первой ракетки Украины Элины Свитолиной не изменилась. Она осталась на 13-м месте.
Однако в рейтинге поднялась с 28-й на 27-ю позицию украинская теннисистка, уроженка Киева Марта Костюк.
Добавим, всего в рейтинг Топ-100 WTA входят девять украинок.
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Даяна Ястремская
- Юлия Стародубцева
- Ангелина Калинина
- Дария Снигур
- Александра Олейникова
- Анастасия Соболева
- Валерия Страхова.
Напомним, недавно мы писали о том, что Итаума может сделать с Усиком. А также о возвращении легенды "Манчестер Юнайтед".
Читайте Новини.LIVE!