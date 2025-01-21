Міс Україна з Одеси відвідала інавгурацію Трампа

Олександра Ніколаєнко з чоловіком та Дональдом Трампом. Фото: AP

На інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа 20 січня серед гостей помітили українську модель, переможницю "Міс Україна-2001" Олександру Ніколаєнко. Вона разом із чоловіком, 89-річним мільярдером Філом Раффіном, стала почесною гостею церемонії, що відбулася в Ротонді Капітолія.

Відповідні фото на своїй Facebook-сторінці опублікувала журналістка Іра Соломко Боненбергер.

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Ділове вбрання

У Вашингтоні колишня модель блищала в чорно-білому вбранні з жакетом-кейпом, елегантно доповнивши образ чорними аксесуарами. Її присутність на події стала символом міжнародних зв’язків і дружби між політикою, бізнесом та красою.

Колишня модель з Одеси на інавгурації Трампа. Фото: Іра Соломко Боненбергер

Знайомство з Дональдом Трампом

Одеситка Олександра Ніколаєнко здобула титул "Міс Україна-2001" і увійшла до ТОП-10 фіналісток "Міс Світу". У 2004 році вона стала "Міс Україна Всесвіт" і представляла країну на конкурсі в Еквадорі. Її модельна кар’єра привела до знайомства з Дональдом Трампом, який тоді був власником "Міс Всесвіт". Саме Трамп познайомив її з Філом Раффіном. Пара одружилася у 2008 році на розкішній церемонії в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго.

Олександра Ніколаєнко з чоловіком біля Дональда Трампа. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, на інавгурації 47 президент США зробив заяву про переговори з Путіним.

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