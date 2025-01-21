Мисс Украина из Одессы посетила инаугурацию Трампа на инаугурации

Александра Николаенко с мужем и Дональдом Трампом. Фото: AP

На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа 20 января среди гостей заметили украинскую модель, победительницу "Мисс Украина-2001" Александру Николаенко. Она вместе с мужем, 89-летним миллиардером Филом Раффином, стала почетной гостьей церемонии, состоявшейся в Ротонде Капитолия.

Соответствующие фото на своей Facebook-странице опубликовала журналистка Ира Соломко Боненбергер.

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В Вашингтоне бывшая модель блистала в черно-белом наряде с жакетом-кейпом, элегантно дополнив образ черными аксессуарами. Ее присутствие на событии стало символом международных связей и дружбы между политикой, бизнесом и красотой.

Бывшая модель из Одессы на инаугурации Трампа. Фото: Ира Соломко Боненбергер

Знакомство с Дональдом Трампом

Одесситка Александра Николаенко завоевала титул "Мисс Украина-2001" и вошла в ТОП-10 финалисток "Мисс Мира". В 2004 году она стала "Мисс Украина Вселенная" и представляла страну на конкурсе в Эквадоре. Ее модельная карьера привела к знакомству с Дональдом Трампом, который тогда был владельцем "Мисс Вселенная". Именно Трамп познакомил ее с Филом Раффином. Пара поженилась в 2008 году на роскошной церемонии в поместье Трампа в Мар-а-Лаго.

Александра Николаенко с мужем возле Дональда Трампа. Фото: скриншот из видео;

Напомним, на инаугурации 47 президент США сделал заявление о переговорах с Путиным.

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