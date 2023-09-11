"Гроші вирішують все": одеситка Регіна Тодоренко вихваляє Росію в новому шоу

Регіна Тодоренко. Фото: google

Одеситка Регіна Тодоренко, яка замовчує війну Росії проти України, знялась в пропагандистському шоу. Щоправда, окупанти не вигадали нічого нового й скопіювали формат української програми "Орел та Решка". Назвали шоу "Руссо-Экспрессо", там українка має вихваляти Росію.

Про знімання в російському шоу зрадниця повідомила у себе на сторінці в instagram.

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"Ми з Тімуром об'їздили усю країну в пошуках найнеймовірніших людей та пам'яток", — написала зрадниця.

Допис Регіни Тодоренко. Фото: скриншот

Крім того, одеситка в себе на сторінці в інстаграм пише про те, як російські міста в себе закохую та дивують своєю красою.

"Ну, Тюмень, ну даєш. Місто закружляло, закохало і відпустило. Я задоволена. Зовсім скоро… ми покажемо найнезвичайніші куточки країни", — написала Тодоренко.

Допис Регіни Тодоренко. Фото: скриншот

Співведучим Регіни Тодоренко став Тимур Родрігез. В описі до одного з випусків написано що вони дістануться Астрахані. Тимур матиме необмежений бюджет, і він покаже околиці Астрахані. А Регіна вирушить за рибою на ринок, дізнається про життя Астраханського державного театру опери та балету та відвідає Астраханський Кремль.

Нагадаємо, шоувумен Регіна Тодоренко продовжує жити та будувати кар’єру в Росії. Вона працює на федеральному телеканалі та замовчує війну. Водночас її родина так і живе в Одесі. Попри обурення українців на мовчання Регіни, та планує повернутися на Батьківщину.

Раніше телеведуча стала "Мамою року". Знаменитість прийняла чергову премію від росіян.