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"Деньги решают все": одесситка Регина Тодоренко восхваляет Россию в новом шоу

11 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Деньги решают все": одесситка Регина Тодоренко восхваляет Россию в новом шоу
Регина Тодоренко. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесситка Регина Тодоренко, которая умалчивает войну России против Украины, снялась в пропагандистском шоу. Правда, оккупанты не придумали ничего нового и скопировали формат украинской программы "Орел и Решка". Назвали шоу "Руссо-Экспрессо", там украинка должна восхвалять Россию.

О съемках в российском шоу предательница сообщила у себя на странице в instagram.

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"Мы с Тимуром объездили всю страну в поисках самых невероятных людей и памятников", — написала предательница.

Сообщение Регины Тодоренко. Фото: скриншот
Сообщение Регины Тодоренко. Фото: скриншот

Кроме того, одесситка у себя на странице в инстаграм пишет о том, как российские города в себя влюбляю и удивляют своей красотой.

"Ну, Тюмень, ну даешь. Город закружил, влюбил и отпустил. Я довольна. Совсем скоро... мы покажем самые необычные уголки страны", — написала Тодоренко.

Сообщение Регины Тодоренко. Фото: скриншот
Сообщение Регины Тодоренко. Фото: скриншот

Соведущим Регины Тодоренко стал Тимур Родригез. В описании к одному из выпусков написано, что они достанутся Астрахани. Тимур будет иметь неограниченный бюджет и покажет окрестности Астрахани. Регина отправится за рыбой на рынок, узнает о жизни Астраханского государственного театра оперы и балета и посетит Астраханский Кремль.

Напомним, шоувумен Регина Тодоренко продолжает жить и строить карьеру в России. Она работает на федеральном телеканале и умалчивает войну. В то же время, ее семья так и живет в Одессе. Несмотря на возмущение украинцев на молчание Регины, планирует вернуться на Родину.

Ранее телеведущая стала "Мамой года". Знаменитость приняла очередную премию от россиян.

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