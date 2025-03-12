Одеситка Світоліна вийшла у чвертьфінал WTA

Еліна Світоліна. Фото ілюстративне: AP Photo / Andy Wong

Одеська тенісистка Еліна Світоліна обіграла американку Джессіку Пегулу. Це дало їй змогу вийти до чвертьфіналу турніру серії WTA "1000 BNP Paribas Open" в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляють журналісти видання "Чемпіон".

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Подробиці гри

Перший сет проходив у рівній боротьбі. Перемогу в ньому здобула Джессіка Пегула із США. Натомість Світоліна в другому сеті показала високий рівень гри, що дозволило впевнено реваншуватися із рахунком 6:1. Після тригодинної вимушеної паузи американка забрала подачу одеситки, але потім українка все одно змогла відігратися. Поєдинок тривав 2 години і 2 хвилини. Еліна зробила 4 подачі навиліт при 7 подвійних помилках, проте це не завадило їй перемогти.

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