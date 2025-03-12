Одесситка Свитолина вышла в четвертьфинал WTA

Элина Свитолина. Фото иллюстративное: AP Photo / Andy Wong

Одесская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Джессику Пегулу. Это позволило ей выйти в четвертьфинал турнира серии WTA "1000 BNP Paribas Open" в Индиан-Уэллсе.

Об этом сообщают журналисты издания "Чемпион".

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Подробности игры

Первый сет проходил в равной борьбе. Но победу в нем одержала Джессика Пегула из США. Зато Свитолина во втором сете показала высокий уровень игры, что позволило уверенно реваншироваться со счетом 6:1. После трехчасовой вынужденной паузы американка забрала подачу одесситки, но потом украинка все равно смогла отыграться. Поединок длился 2 часа и 2 минуты. Элина сделала 4 подачи навылет при 7 двойных ошибках, однако это не помешало ей победить.

Напомним, недавно мы писали о причинах провала Шахтера и Динамо после зимней паузы. А также о встрече Усика с украинской спортсменкой.