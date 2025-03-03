Одеситка Світоліна знову перша ракетка України

Еліна Світоліна. Фото: xsport.ua

Одеситка Еліна Світоліна знову стала першою ракеткою країни. Жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг, у якому сталися невеликі зміни позицій найкращих спортсменок світу.

Про це ми дізналися з рейтингу WTA.

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Серед українок Еліна Світоліна піднялася у світовому рейтингу на одну позицію, хоча минулого тижня взагалі не грала. Тепер одеситка перебуває на 23-й позиції, повернувши собі статус першої ракетки країни. Ним з червня 2024 року володіла Марта Костюк.

Інші зміни в рейтингу

Перша трійка рейтингу не зазнала змін: лідеркою залишається білоруска Аріна Сабалєнка, на другому місці — полька Іга Швьонтек, а третю сходинку займає американка Коко Гофф. Проте американка Емма Наварро завдяки тріумфу на п'ятисотнику у Мексиці піднялася з десятого на восьме місце, потіснивши на дев'ятий рядок китаянку Чжен Ціньвень. А чвертьфіналістка цього ж змагання Паула Бадоса повернулася до ТОП-10 спортсменок, посунувши за її межі росіянку Мірру Андрєєву.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про премії гравців "Чорноморця". А також про те, чим "Ворскла" шокувала "Динамо".