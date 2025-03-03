Одесситка Свитолина снова первая ракетка Украины

Элина Свитолина. Фото: xsport.ua

Одесситка Элина Свитолина снова стала первой ракеткой страны. Женская ассоциация тенниса WTA обновила свой рейтинг, в котором произошли небольшие изменения позиций лучших спортсменок мира.

Об этом мы узнали из рейтинга WTA.

Читайте также:

Снова Свитолина

Среди украинок Элина Свитолина поднялась в мировом рейтинге на одну позицию, хотя на прошлой неделе вообще не играла. Теперь одесситка находится на 23-й позиции, вернув себе статус первой ракетки страны. Им с июня 2024 года владела Марта Костюк.

Другие изменения в рейтинге

Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидером остается белоруска Арина Сабаленка, на втором месте — полька Ига Швьонтек, а третью строчку занимает американка Коко Гофф. Однако американка Эмма Наварро благодаря триумфу на пятисотнике в Мексике поднялась с десятого на восьмое место, потеснив на девятую строчку китаянку Чжэн Циньвэнь. А четвертьфиналистка этого же соревнования — Паула Бадоса вернулась в ТОП-10 спортсменок, подвинув за ее пределы россиянку Мирру Андрееву.

Напомним, недавно мы писали о премиях игроков "Черноморца". А также о том, чем "Ворскла" шокировала "Динамо".