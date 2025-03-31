Одеситка Світоліна знову у Топ-20 WTA

Еліна Світоліна. Фото: Australian Open

Одеситка Еліна Світоліна знову повернулася у Топ-20 найкращих спортсменок у рейтингу WTA. Спортсменці вдалося це зробити завдяки перемозі на турнірі в Майамі.

Про це Новини.LIVE дізналися з рейтингу WTA.

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Знову у Топ-20

Головним змаганням цього періоду став турнір WTA 1000 у Майамі, де Україну представляли п'ять тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Найкращого результату серед українок досягли Світоліна та Костюк, які дійшли до 1/8 фіналу, поступившись лише суперницям з топ-5 — Ізі Швьонтек та Джесіці Пегулі. В оновленому рейтингу WTA одеська тенисістка піднялася на чотири позиції та посіла 18-те місце.

Рейтинг WTA. Фото: скриншот

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