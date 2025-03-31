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Одесситка Свитолина снова в Топ-20 WTA

31 марта 2025 19:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситка Свитолина снова в Топ-20 WTA
Элина Свитолина. Фото: Australian Open
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесситка Элина Свитолина снова вернулась в Топ-20 лучших спортсменок в рейтинге WTA. Спортсменке удалось это сделать благодаря победе на турнире в Майами.

Об этом Новини.LIVE узнали из рейтинга WTA.

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Главным состязанием этого периода стал турнир WTA 1000 в Майами, где Украину представляли пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Лучшего результата среди украинок достигли Свитолина и Костюк, которые дошли до 1/8 финала, уступив лишь соперницам из топ-5 — Изи Швьонтек и Джессике Пегуле. В обновленном рейтинге WTA одесская теннисистка поднялась на четыре позиции и заняла 18-е место.

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Рейтинг WTA. Фото: скриншот

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