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Одеситка виграла значну суму на телешоу і передала всі кошти на ЗСУ

25 травня 2024 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеситка виграла значну суму на телешоу і передала всі кошти на ЗСУ
Анна з командою. Фото: instagram
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

23-річна Анна Монастирьова з Одеси виграла значну суму грошей на популярному телешоу. Всі кошти вона спрямувала на підтримку українських військових.

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Подробиці виграшу

Відомо, що Анна стала переможницею квіз-шоу "Поле", яке транслює один з українських телеканалів. У фіналі вона здобула головний приз — 400 тисяч гривень.

"До останньої гривні все задонатила на ЗСУ! Й вже зараз ці гроші допомагають хлопцям та дівчатам на фронті", — підписала фотографію дівчина, на якій вона з військовими та командою. 

Кому саме дівчина задонатила кошти

Зокрема, за інформацією Анни, вона пожертвувала 60 тисяч гривень на підрозділ "Хімера", збір на який порадила її подруга. Крім того, найбільшу частину виграшу — 150 тисяч гривень — Анна передала своєму одногрупнику-військовому, також на підтримку ЗСУ.

"Напевне, одні з найяскравіших днів в моєму житті. Величезне дякую всім друзям за те, що вболівали, писали та підтримували весь цей час! Ще передбачаю трішки кібербуллінга за те, що не вгадала Шварценеггера та Усика, але це реально за діло!" — поділилась враженнями від шоу дівчина. 

Що відомо про дівчину

Анна Монастирьова навчалась в Національному університеті "Одеська юридична академія". Пізніше дівчина працювала в одеській редакції Odessa.LIVE, де обіймала посаду випускового редактора. Тікаючи від війни, Анна переїхала в Нідерланди, де наразі проживає там. 

Нагадаємо, Монобанк запустив збір "Нічне пекло для ворогів". Цільова сума збору становить 124 мільйони гривень, на які організатори планують закупити дрони з тепловізорами для військових.

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