Одесситка выиграла значительную сумму на телешоу и передала все средства на ВСУ

Анна с командой. Фото: instagram

23-летняя Анна Монастырева из Одессы выиграла значительную сумму денег на популярном телешоу. Все средства она направила в поддержку украинских военных.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

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Подробности выигрыша

Известно, что Анна стала победительницей квиз-шоу "Поле", транслируемого одним из украинских телеканалов. В финале она получила главный приз — 400 тысяч гривен.

"До последней гривны все задонатила на ВСУ! И уже сейчас эти деньги помогают ребятам на фронте", — подписала фотографию девушка, на которой она с военными и командой.

Кому именно девушка задонатила деньги

В частности, по информации Анны, она пожертвовала 60 тысяч гривен на подразделение "Химера", сбор на который посоветовала ее подруга. Кроме того, самую большую часть выигрыша — 150 тысяч гривен — Анна передала своему одногруппнику-военному, также в поддержку ВСУ.

"Наверное, одни из самых ярких дней в моей жизни. Огромное спасибо всем друзьям за то, что болели, писали и поддерживали все это время! Еще предсказываю немного кибербуллинга за то, что не угадала Шварценеггер и Усика, но это реально за дело!" — поделилась впечатлениями от шоу девушка.

Что известно о девушке

Анна Монастырева училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Позже девушка работала в одесской редакции Odessa.LIVE, где занимала должность выпускающего редактора. Убегая от войны, Анна переехала в Нидерланды, где сейчас проживает там.

Напомним, Монобанк запустил сбор "Ночной ад для врагов". Целевая сумма сбора составляет 124 миллиона гривен, на которые организаторы планируют закупить дроны с тепловизорами для военных.