Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситка выиграла значительную сумму на телешоу и передала все средства на ВСУ arrow

Одесситка выиграла значительную сумму на телешоу и передала все средства на ВСУ

25 мая 2024 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситка выиграла значительную сумму на телешоу и передала все средства на ВСУ
Анна с командой. Фото: instagram
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

23-летняя Анна Монастырева из Одессы выиграла значительную сумму денег на популярном телешоу. Все средства она направила в поддержку украинских военных.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @anna.monaaaa

Подробности выигрыша

Известно, что Анна стала победительницей квиз-шоу "Поле", транслируемого одним из украинских телеканалов. В финале она получила главный приз — 400 тысяч гривен.

"До последней гривны все задонатила на ВСУ! И уже сейчас эти деньги помогают ребятам на фронте", — подписала фотографию девушка, на которой она с военными и командой.

Кому именно девушка задонатила деньги

В частности, по информации Анны, она пожертвовала 60 тысяч гривен на подразделение "Химера", сбор на который посоветовала ее подруга. Кроме того, самую большую часть выигрыша — 150 тысяч гривен — Анна передала своему одногруппнику-военному, также в поддержку ВСУ.

"Наверное, одни из самых ярких дней в моей жизни. Огромное спасибо всем друзьям за то, что болели, писали и поддерживали все это время! Еще предсказываю немного кибербуллинга за то, что не угадала Шварценеггер и Усика, но это реально за дело!" — поделилась впечатлениями от шоу девушка.

Что известно о девушке

Анна Монастырева училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Позже девушка работала в одесской редакции Odessa.LIVE, где занимала должность выпускающего редактора. Убегая от войны, Анна переехала в Нидерланды, где сейчас проживает там.

Напомним, Монобанк запустил сбор "Ночной ад для врагов". Целевая сумма сбора составляет 124 миллиона гривен, на которые организаторы планируют закупить дроны с тепловизорами для военных.

Одесса
ВСУ
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
донат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра