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Одеситка вирушить у космос у рамках галактичної місії

23 січня 2024 19:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеситка вирушить у космос у рамках галактичної місії
Одеситка на космічній місії. Фото: Ліна Бороздіна.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На 26 січня заплановано галактичну місію Galactic 06 на земну орбіту. Цього разу серед членів екіпажу опинилися уродженка Одеси Ліна Бороздіна. 

Про це жінка розповіла на своїй Facebook-сторінці. 

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"Космічний костюм підходить", — написала одеситка у соцмережі. 

Що відомо про місію

Компанія Virgin Galactic запланувала шостий комерційний рейс суборбітального польоту з екіпажем Galactic 06 на кораблі SpaceShipTwo (VSS Unity). Це буде 11-й космічний політ Virgin Galactic, які включали шість суборбітальних космічних польотів за шість місяців. А саме одеситка пробуде на земній орбіті 90 хвилин. 

Крім того, одеситка у рамках свого "космічного турне" зустрілася у Сполучених Штатах з олігархами Джеффом Безосом та Річардом Бренсоном. А чекала вона цього 18 років.

Що таке Virgin Galactic

Наприкінці червня Virgin Galactic здійснила перший політ космольоту із туристами на борту. Спочатку він був запланований на 2022 рік, проте через "нестачу робочої сили та кризи в ланцюжках поставок" Virgin Galactic перенесла його на перший квартал 2023 року. Після цього політ також було відкладено через великі фінансові збитки компанії. Другий політ відбувся раніше цього місяця.

Раніше ми повідомляли, що науковці виявили у космосі загадкові мегаструктури, які суперечать сучасній космологічній теорії. 

Нагадаємо, ми писали, що вчені виявили найстарішу чорну діру, яка швидко пожирає свою галактику.

Також ми розповідали, що науковці вперше натрапили на галактику без зірок.

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