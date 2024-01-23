Одесситка отправится в космос в рамках галактической миссии

Одесситка на космической миссии. Фото: Лина Бороздина.

На 26 января запланирована галактическая миссия Galactic 06 на земную орбиту. В этот раз среди членов экипажа оказались уроженка Одессы Лина Бороздина.

Об этом женщина рассказала на своей Facebook-странице.

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"Космический костюм подходит", — написала одесситка в соцсети.

Что известно о миссии

Компания Virgin Galactic запланировала шестой коммерческий рейс суборбитального полета с экипажем Galactic 06 на корабле SpaceShipTwo (VSS Unity). Это будет 11-й космический полет Virgin Galactic, включавший шесть суборбитальных космических полетов за шесть месяцев. А именно одесситка пробудет на земной орбите 90 минут.

Кроме того, одесситка в рамках своего "космического турне" встретилась в Соединенных Штатах с олигархами Джеффом Безосом и Ричардом Брэнсоном. А ждала она этого 18 лет.

Что такое Virgin Galactic

В конце июня Virgin Galactic совершила первый полет космолета с туристами на борту. Первоначально он был запланирован на 2022 год, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" Virgin Galactic перенесла его на первый квартал 2023 года. После этого полет также был отложен из-за больших финансовых убытков компании. Второй полет состоялся раньше этого месяца.

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