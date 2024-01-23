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Одесситка отправится в космос в рамках галактической миссии

23 января 2024 19:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситка отправится в космос в рамках галактической миссии
Одесситка на космической миссии. Фото: Лина Бороздина.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На 26 января запланирована галактическая миссия Galactic 06 на земную орбиту. В этот раз среди членов экипажа оказались уроженка Одессы Лина Бороздина.

Об этом женщина рассказала на своей Facebook-странице.

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"Космический костюм подходит", — написала одесситка в соцсети.

Что известно о миссии

Компания Virgin Galactic запланировала шестой коммерческий рейс суборбитального полета с экипажем Galactic 06 на корабле SpaceShipTwo (VSS Unity). Это будет 11-й космический полет Virgin Galactic, включавший шесть суборбитальных космических полетов за шесть месяцев. А именно одесситка пробудет на земной орбите 90 минут.

Кроме того, одесситка в рамках своего "космического турне" встретилась в Соединенных Штатах с олигархами Джеффом Безосом и Ричардом Брэнсоном. А ждала она этого 18 лет.

Что такое Virgin Galactic

В конце июня Virgin Galactic совершила первый полет космолета с туристами на борту. Первоначально он был запланирован на 2022 год, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" Virgin Galactic перенесла его на первый квартал 2023 года. После этого полет также был отложен из-за больших финансовых убытков компании. Второй полет состоялся раньше этого месяца.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили в космосе загадочные мегаструктуры, противоречащие современной космологической теории.

Напомним, мы писали, что ученые обнаружили старейшую черную дыру, быстро пожирающую свою галактику.

Также мы рассказывали, что ученые впервые наткнулись на галактику без звезд.

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