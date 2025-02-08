Таню Муіньо отримала VMAJ за кліп для Леді Гаги

Режисерка Таню Муіньо. Фото ілюстративне: УНІАН

Відома одеська режисерка Таню Муіньо отримала міжнародну відзнаку, здобувши перемогу на японській версії MTV Video Music Awards. Її кліп для Леді Гаги вкотре підтвердив високий рівень української творчості на світовій сцені.

Про це Новини.LIVE дізналися зі сторінки творців аудіо та візуального контенту в соцмережі Instagram underwondercontent.

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Яку нагороду здобула Таню Муіньо

Режисерка, яка торік зняла вражаючий кліп на пісню "Disease" для Леді Гаги, здобула перемогу у номінації "Найкращий світовий кліп сольного артиста" на VMAJ (японська версія MTV Video Music Awards). Ця нагорода стала ще одним доповненням до її значної колекції міжнародних відзнак.

Про що кліп

Відео "Disease" з альбому LG7 отримало захоплені відгуки завдяки унікальному стилю Муіньо, яка зуміла передати глибокий зміст композиції. Леді Гага описала кліп як "зустріч зі страхом, із собою та своєю внутрішньою морокою, усвідомлення того, що іноді я не можу перемогти чи втекти від тих частин себе, які мене лякають. Я можу спробувати втекти від них, але вони залишаються частиною мене". Саме ця глибока особистісна тематика знайшла відображення у темній, готичній естетиці кліпу, що стала характерною рисою Муіньо.

Зазначимо, що Таню Муіньо вже давно відома своєю співпрацею з провідними артистами світової сцени. Її унікальний стиль зйомки оцінили не лише в США, а й в Азії. Зокрема, вона працювала з JENNIE із Blackpink, створивши яскравий відеоряд, що швидко набрав популярності на YouTube.

Нагадаємо, Володимир Дантес зняв кліп на пісню "Одинокая" з репертуару української співачки Ірини Білик. Також музичний продюсер Потап вирішив взяти собі новий творчий псевдонім. Під новим ім'ям репер вже встиг випустити перший трек.