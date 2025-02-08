Таню Муиньо получила VMAJ за клип для Леди Гаги

Режиссер Таню Муиньо. Фото иллюстративное: УНИАН

Известный одесский режиссер Таню Муиньо получила международную награду, одержав победу на японской версии MTV Video Music Awards. Ее клип для Леди Гаги в очередной раз подтвердил высокий уровень украинского творчества на мировой сцене.

Об этом Новини.LIVE узнали со страницы создателей аудио и визуального контента в соцсети Instagram underwondercontent.

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Сообщение сообщества. Фото: скриншот

Какую награду получила Таню Муиньо

Режиссер, которая в прошлом году сняла впечатляющий клип на песню Disease для Леди Гаги, одержала победу в номинации "Лучший мировой клип сольного артиста" на VMAJ (японская версия MTV Video Music Awards). Эта награда стала еще одним дополнением к ее внушительной коллекции международных наград.

О чем клип

Видео Disease из альбома LG7 получило восторженные отзывы благодаря уникальному стилю Муиньо, которая сумела передать глубокий смысл композиции. Леди Гага описала клип как "встречу со страхом, с собой и своей внутренней мраком, осознание того, что иногда я не могу победить или убежать от тех частей себя, которые меня пугают. Я могу попытаться убежать от них, но они остаются частью меня". Именно эта глубокая личностная тематика нашла отражение в темной, готической эстетике клипа, ставшей характерной чертой Муиньо.

Отметим, что Таню Муиньо уже давно известна своим сотрудничеством с ведущими артистами мировой сцены. Ее уникальный стиль съемки оценили не только в США, но и в Азии. В частности, она работала с JENNIE из Blackpink, создав яркий видеоряд, который быстро набрал популярность на YouTube.

Напомним, Владимир Дантес снял клип на песню "Одинокая" из репертуара украинской певицы Ирины Билык. Также музыкальный продюсер Потап решил взять себе новый творческий псевдоним. Под новым именем рэпер уже успел выпустить первый трек.