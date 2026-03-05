Марш за права жінок в Одесі: що вимагали учасниці

Жінки біля пам'ятника Дюку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

5 березня в центрі Одеси відбувся Марш за права жінок. Біля пам’ятника Дюку де Рішельє зібралися активістки, представниці громадських організацій і містяни. Учасники говорили про рівні можливості, безпеку та підтримку жінок під час війни. Також згадували проблеми, з якими стикаються військовослужбовиці, ветеранки та жінки на роботі.

Марш за права жінок

Марш за права жінок відбувся зранку біля пам’ятника Дюку де Рішельє. Десятки учасниць акції пройшлися по Приморському бульвару до Одеської міської ради. Подія стала частиною всеукраїнської ініціативи, що привертає увагу до прав жінок, їхньої безпеки та ролі у суспільстві. Учасники акції акцентували на підтримці жінок, які служать у силах оборони, пережили втрату рідних або змушені були залишити свої домівки через війну. Також піднімали тему рівних можливостей на роботі, боротьби із сексизмом та необхідності більшої участі жінок у прийнятті рішень.

Жінки на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Учасниці тримають плакати. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Захист жінок

Голова громадської організації "Культура Демократії" Олена Ротарі пояснила, що під час війни проблема захисту прав жінок стала ще помітнішою. За її словами, активістки працюють із жінками-переселенками, військовослужбовицями та тими, хто пережив складні життєві ситуації. Вона наголосила, що багато проблем пов’язані із соціальною підтримкою, роботою та ставленням до жінок у суспільстві.

"Сьогодні ми розуміємо, що під час війни порушуються права ветеранок і військовослужбовиць. Наприклад, вони мають право на бронежилет, який підлаштований під жінку, і на форму, яку не потрібно перешивати. Ми також допомагаємо жінкам, які втратили чоловіків на війні. Тому сьогодні ми тут, щоб голос жінок був гучнішим. Міцний тил — це міцна армія", — сказала Олена Ротарі.

Організаторка акції про мету. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Поліцейські з плакатом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рівні можливості

До маршу долучилися і мешканки міста, які хотіли підтримати тему рівних можливостей. Вони говорили, що формально права жінок і чоловіків рівні, але на практиці жінки часто стикаються з нерівністю — зокрема у зарплатах або можливостях кар’єрного зростання.

"Права у нас начебто рівні, але можливості не завжди однакові. Зарплата у жінок часто менша, ніж у чоловіків, і це проблема. У місцевій раді жінок дуже мало, хоча рішення часто стосуються саме нас", — сказала учасниця маршу Ольга Поломарчук.

Ольга Поломарчук про рівність. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінки йдуть по бульвару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Інша учасниця, Алла Ходак, розповіла, що подібні акції допомагають відкрито говорити про сексизм та дискримінацію. Вона зазначила, що такі випадки трапляються не лише у цивільному житті, а й у війську. За її словами, важливо, щоб суспільство помічало ці проблеми та підтримувало зміни.

"Ми збираємося щороку, щоб сказати, що виступаємо проти сексизму і за рівні можливості. Наприклад, зараз не всі дитсадки працюють, і жінки інколи змушені залишати роботу, бо немає з ким залишити дитину. Ми хочемо говорити про гідність і цінність кожної жінки, про те, що вона має право реалізовувати себе і жити повноцінно", — сказала Алла Ходак.

Алла Ходак про акцію. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінки йдуть від пам'ятника. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Учасники маршу наголосили, що такі події потрібні для діалогу в суспільстві. Вони сподіваються, що розмова про права жінок допоможе змінювати ставлення до рівності та створювати більше можливостей для жінок у різних сферах життя.

Учасниці акції. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінки на Потьомкінських сходах. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

