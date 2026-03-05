Марш за права женщин в Одессе: что требовали участницы

Женщины возле памятника Дюку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня, 5 марта в центре Одессы прошел Марш за права женщин. Возле памятника Дюку де Ришелье собрались активистки, представительницы общественных организаций и горожане. Участники говорили о равных возможностях, безопасности и поддержке женщин во время войны. Также вспоминали проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие, ветераны и женщины на работе.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Марш за права женщин

Марш за права женщин состоялся утром возле памятника Дюку де Ришелье. Десятки участниц акции прошлись по Приморскому бульвару к Одесскому городскому совету. Событие стало частью всеукраинской инициативы, которая привлекает внимание к правам женщин, их безопасности и роли в обществе. Участники акции акцентировали на поддержке женщин, которые служат в силах обороны, пережили потерю родных или вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Также поднимали тему равных возможностей на работе, борьбы с сексизмом и необходимости большего участия женщин в принятии решений.

Женщины на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Участницы держат плакаты. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Защита женщин

Глава общественной организации "Культура Демократии" Елена Ротари объяснила, что во время войны проблема защиты прав женщин стала еще более заметной. По ее словам, активистки работают с женщинами-переселенками, военнослужащими и теми, кто пережил сложные жизненные ситуации. Она отметила, что многие проблемы связаны с социальной поддержкой, работой и отношением к женщинам в обществе.

"Сегодня мы понимаем, что во время войны нарушаются права ветеранок и военнослужащих. Например, они имеют право на бронежилет, который подстроен под женщину, и на форму, которую не нужно перешивать. Мы также помогаем женщинам, которые потеряли мужей на войне. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы голос женщин был громче. Крепкий тыл — это крепкая армия", — сказала Елена Ротари.

Организатор акции о цели. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Полицейские с плакатом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Равные возможности

К маршу присоединились и жительницы города, которые хотели поддержать тему равных возможностей. Они говорили, что формально права женщин и мужчин равны, но на практике женщины часто сталкиваются с неравенством — в частности в зарплатах или возможностях карьерного роста.

"Права у нас вроде бы равны, но возможности не всегда одинаковые. Зарплата у женщин часто меньше, чем у мужчин, и это проблема. В местном совете женщин очень мало, хотя решения часто касаются именно нас", — сказала участница марша Ольга Поломарчук.

Ольга Поломарчук о равенстве. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщины идут по бульвару. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Другая участница, Алла Ходак, рассказала, что подобные акции помогают открыто говорить о сексизме и дискриминации. Она отметила, что такие случаи случаются не только в гражданской жизни, но и в армии. По ее словам, важно, чтобы общество замечало эти проблемы и поддерживало изменения.

"Мы собираемся каждый год, чтобы сказать, что выступаем против сексизма и за равные возможности. Например, сейчас не все детсады работают, и женщины иногда вынуждены оставлять работу, потому что не с кем оставить ребенка. Мы хотим говорить о достоинстве и ценности каждой женщины, о том, что она имеет право реализовывать себя и жить полноценно", — сказала Алла Ходак.

Алла Ходак об акции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщины идут от памятника. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Участники марша отметили, что такие события нужны для диалога в обществе. Они надеются, что разговор о правах женщин поможет менять отношение к равенству и создавать больше возможностей для женщин в различных сферах жизни.

Участницы акции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщины на Потемкинской лестнице. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

