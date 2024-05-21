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Одеситки здобули золото — українські фехтувальниці посіли перше місце на Кубку світу

21 травня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеситки здобули золото — українські фехтувальниці посіли перше місце на Кубку світу
Збірна України здобула перемогу. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеські шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук виграли командне "золото" на етапі Кубка світу в Пловдиві. Ця перемога не лише принесла команді перемогу, але й підтвердила їхню кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року. 

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України.

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Перемога української збірної

З 17 по 19 травня в болгарському місті Пловдив відбувся етап Кубка світу з фехтування на шаблях, де жіноча збірна України здобула свою першу перемогу в цьому сезоні. Серед спортсменок — одеситки Олена Кравацька та Аліна Комащук. 

"Я та наша команда дуже раді, що останній Кубок завершився саме нашою перемогою. Саме цей етап був першим минулого року й ми його також виграли, тобто підтвердили свій результат", — зазначила Олена Каравацька.

Олена Каравацька, одеська спортсменка
Учасниця української збірної Олена Каравацька. Фото: Національна федерація фехтування України

Що далі

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях, обійшовши суперниць з восьми країн, забезпечила собі місце на Олімпійських іграх 2024 року. Перед цією важливою подією команду очікує ще один виклик — чемпіонат Європи, який відбудеться з 18 по 23 червня в Базелі.

"Найскладніший був з Францією та Іспанію, з Францією останні рази ми програвали, ми були в пошуках своєї тактики, в рахунку ми завжди вели й треба було не втрачати концентрації до 45 удару, що нам і вдалось. Про нагороду не думали, думки були тільки про фехтування і що саме робити в моменті, коли ти на доріжці. А далі в нас ще підготовка до чемпіонату Європи і потім вже Олімпіада", — розповіла шаблістка Олена Кравацька.

Турнір у Пловдіві з фехтування
Змагання української фехтувальниці з французською. Фото: Одеська міська рада

Інші події спорту

Ми писали раніше, що українські рапіристки вперше в історії вибороли "бронзу" на етапі Кубка світу у Гонконгу. Україну на турнірі представили Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дар'я Миронюк.

Також ми повідомляли, що лідерка збірної України з тенісу Еліна Світоліна залишається найуспішнішою представницею країни у цьому виді спорту. Вона зуміла покращити свою позицію у рейтингу Жіночої тенісної Асоціації.

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