Одесситки завоевали золото — украинские фехтовальщицы заняли первое место на Кубке мира

Сборная Украины одержала победу. Фото: Одесский городской совет

Одесские саблистки Елена Кровацкая и Алина Комащук выиграли командное "золото" на этапе Кубка мира в Пловдиве. Эта победа не только принесла команде победу, но и подтвердила квалификацию на Олимпийские игры 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

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Победа украинской сборной

С 17 по 19 мая в болгарском городе Пловдив состоялся этап Кубка мира по фехтованию на саблях, где женская сборная Украины одержала свою первую победу в этом сезоне. Среди спортсменок — одесситки Елена Кровацкая и Алина Комащук.

"Я и наша команда очень рады, что последний Кубок завершился именно нашей победой. Именно этот этап был первым в прошлом году и мы его тоже выиграли, то есть подтвердили свой результат" , — отметила Елена Каравацкая.

Участница украинской сборной Елена Каравацкая. Фото: Национальная федерация фехтования Украины

Что дальше

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях, обойдя соперниц из восьми стран, обеспечила себе место на Олимпийских играх 2024 года. Перед этим важным событием команду ожидает еще один вызов — чемпионат Европы, который состоится с 18 по 23 июня в Базеле.



"Самый сложный был с Францией и Испанией, с Францией последние разы мы проигрывали, мы были в поисках своей тактики, в счете мы всегда вели и нужно было не терять концентрации до 45 удара, что нам и удалось. О награде не думали, мысли были только о фехтовании и что именно делать в моменте, когда ты на дорожке. А дальше у нас еще подготовка к чемпионату Европы и потом уже Олимпиада" , — рассказала саблистка Елена Кровацкая.

Соревнования украинской фехтовальщицы с французским. Фото: Одесский городской совет

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