Таню Муіньо отримала престижну премію в Голлівуді

Режисерка Таню Муіньо. Фото: Instagram/Таню Муіньо

Українська кліпмейкерка Таню Муіньо з Одеси отримала нагороду Hollywood Music Video Awards 2025. Перемогу приніс кліп до пісні Леді Гаги Disease.

Про це Таню Муіньо повідомила на своїй сторінці в Instagram в неділю, 6 квітня.

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Українку Таню Муіньо визнали "Режисером року" за версією Hollywood Music Video Awards 2025. Жінка показала в соцмережах кадр з церемонії та скляну статуетку.

Кліп до пісні Леді Гаги Disease вже зібрав 36 мільйонів переглядів. Він вразив глядачів емоційною глибиною та візуальними ефектами.

Одеситка Таню Муіньо вже давно співпрацює з багатьма світовими зірками. Її ефектний та унікальний стиль зйомки оцінили у багатьох країнах. Зокрема, кліпмейкерка працювала з JENNIE із Blackpink, створивши відеоряд, який став дуже популярним в YouTube.

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