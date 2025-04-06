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Одеситку Таню Муіньо визнали "Режисером року" в Голлівуді

6 квітня 2025 22:29
Ольга Антоновська - редактор
Таню Муіньо отримала престижну премію в Голлівуді
Режисерка Таню Муіньо. Фото: Instagram/Таню Муіньо
Ольга Антоновська - редактор

Українська кліпмейкерка Таню Муіньо з Одеси отримала нагороду Hollywood Music Video Awards 2025. Перемогу приніс кліп до пісні Леді Гаги Disease.

Про це Таню Муіньо повідомила на своїй сторінці в Instagram в неділю, 6 квітня.

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Таню Муіньо отримала престижну премію 

Українку Таню Муіньо визнали "Режисером року" за версією Hollywood Music Video Awards 2025. Жінка показала в соцмережах кадр з церемонії та скляну статуетку.

Кліп до пісні Леді Гаги Disease вже зібрав 36 мільйонів переглядів. Він вразив глядачів емоційною глибиною та візуальними ефектами.

Одеситка Таню Муіньо вже давно співпрацює з багатьма світовими зірками. Її ефектний та унікальний стиль зйомки оцінили у багатьох країнах. Зокрема, кліпмейкерка працювала з JENNIE із Blackpink, створивши відеоряд, який став дуже популярним в YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гурт Ziferblat презентував версію пісня "Bird of Pray", з яким виступатимуть на "Євробаченні-2025". Цьогоріч конкурс пройде у Швейцарії.

Також ми повідомляли про презентацію нової пісні Артема Пивоварова спільно з гуртом Kalush Orchestra. Артисти надали нове звучання український народній пісні "Підманула".

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