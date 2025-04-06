Таню Муиньо получила престижную премию в Голливуде

Режиссер Таню Муиньо. Фото: Instagram/Таня Муиньо

Украинский клипмейкер Таню Муиньо из Одессы получила награду Hollywood Music Video Awards 2025. Победу принес клип к песне Леди Гаги Disease.

Об этом Таню Муиньо сообщила на своей странице в Instagram в воскресенье, 6 апреля.

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Украинку Таню Муиньо признали "Режиссером года" по версии Hollywood Music Video Awards 2025. Женщина показала в соцсетях кадр с церемонии и стеклянную статуэтку.

Клип к песне Леди Гаги Disease уже собрал 36 миллионов просмотров. Он поразил зрителей эмоциональной глубиной и визуальными эффектами.

Одесситка Таню Муиньо уже давно сотрудничает со многими мировыми звездами. Ее эффектный и уникальный стиль съемки оценили во многих странах. В частности, клипмейкерка работала с JENNIE из Blackpink, создав видеоряд, который стал очень популярным в YouTube.

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