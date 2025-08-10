Відео
Головна Одеса Одеська блогерка знімала військових для TikTok — яке покарання

Одеська блогерка знімала військових для TikTok — яке покарання

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 10:59
Вирок одеситці за зйомку ТЦК у TikTok — яке покарання
Руки в кайданках. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі жінка знімала та публікувала в TikTok місця роботи ТЦК. Такі відео могли допомогти ворогу й завадити мобілізації. Обвинувачена визнала провину та отримала покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Знімала TikTok із позиціями ТЦК

З матеріалів слідства відомо, що уродженка села Гандрабури Ананьївського району, яка мешкає в Одесі, у грудні 2024-го — березні 2025 року регулярно публікувала у своєму TikTok-акаунті відео з місцями, де працювали співробітники територіальних центрів комплектування.

Вона фільмувала на вулицях, біля вокзалів, на трасах та навіть у житлових кварталах. У підписах вказувала конкретні адреси та дати. Деякі ролики збирали тисячі переглядів, сотні вподобань та коментарів.

Слідство встановило, що її відео дозволяли військовозобов’язаним уникати мобілізаційних заходів, а це перешкоджало роботі Збройних сил України в умовах війни.

Яке покарання за відео з військовими

У суді жінка повністю визнала провину, розкаялася та перерахувала кошти на підтримку армії. Суд визнав її винною за статтею 114-1 КК України та призначив 5 років позбавлення волі, але з випробувальним терміном на рік.

Тепер вона має з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Нагадаємо,  житель Кіровоградщини після проходження ВЛК не з'явився на відправлення до військової частини. Також ми повідомляли, що у Закарпатській області судили за ухилення від мобілізації київського бізнесмена.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
