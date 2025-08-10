Приговор одесситке за съемку ТЦК в TikTok - какое наказание

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе женщина снимала и публиковала в TikTok места работы ТЦК. Такие видео могли помочь врагу и помешать мобилизации. Обвиняемая признала вину и получила наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Снимала TikTok с позициями ТЦК

Из материалов следствия известно, что уроженка села Гандрабуры Ананьевского района, проживающая в Одессе, в декабре 2024-го — марте 2025 года регулярно публиковала в своем TikTok-аккаунте видео с местами, где работали сотрудники территориальных центров комплектования.

Она снимала на улицах, возле вокзалов, на трассах и даже в жилых кварталах. В подписях указывала конкретные адреса и даты. Некоторые ролики собирали тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев.

Следствие установило, что ее видео позволяли военнообязанным избегать мобилизационных мероприятий, а это препятствовало работе Вооруженных сил Украины в условиях войны.

Какое наказание за видео с военными

В суде женщина полностью признала вину, раскаялась и перечислила средства на поддержку армии. Суд признал ее виновной по статье 114-1 УК Украины и назначил 5 лет лишения свободы, но с испытательным сроком на год.

Теперь она должна появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, житель Кировоградщины после прохождения ВВК не явился на отправку в воинскую часть. Также мы сообщали, что в Закарпатской области судили за уклонение от мобилизации киевского бизнесмена.