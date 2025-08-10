Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе блогер снимала военных для TikTok — какое наказание

В Одессе блогер снимала военных для TikTok — какое наказание

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 10:59
Приговор одесситке за съемку ТЦК в TikTok - какое наказание
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе женщина снимала и публиковала в TikTok места работы ТЦК. Такие видео могли помочь врагу и помешать мобилизации. Обвиняемая признала вину и получила наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Снимала TikTok с позициями ТЦК

Из материалов следствия известно, что уроженка села Гандрабуры Ананьевского района, проживающая в Одессе, в декабре 2024-го — марте 2025 года регулярно публиковала в своем TikTok-аккаунте видео с местами, где работали сотрудники территориальных центров комплектования.

Она снимала на улицах, возле вокзалов, на трассах и даже в жилых кварталах. В подписях указывала конкретные адреса и даты. Некоторые ролики собирали тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев.

Следствие установило, что ее видео позволяли военнообязанным избегать мобилизационных мероприятий, а это препятствовало работе Вооруженных сил Украины в условиях войны.

Какое наказание за видео с военными

В суде женщина полностью признала вину, раскаялась и перечислила средства на поддержку армии. Суд признал ее виновной по статье 114-1 УК Украины и назначил 5 лет лишения свободы, но с испытательным сроком на год.

Теперь она должна появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, житель Кировоградщины после прохождения ВВК не явился на отправку в воинскую часть. Также мы сообщали, что в Закарпатской области судили за уклонение от мобилизации киевского бизнесмена.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации