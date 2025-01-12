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Одеська бригада зафіксувала, що окупанти маскуються під цивільних

12 січня 2025 12:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Окупанти маскуються під цивільних у Торецьку
Російські окупанти перевдягаються у цивільний одяг. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російські військові у Торецьку вдалися до чергового воєнного злочину. Вони перевдягаються у цивільний одяг і таким чином безпечно пересуваються тимчасово окупованими територіями.

Це порушення правил ведення війни було зафіксоване аеророзвідниками 28-ї бригади, відповідні фотодокази вони опублікували у своєму Telegram-каналі.

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Допис бригади. Фото: скриншот

Окупанти перевдягаються у цивільний одяг

За словами військових, аеророзвідка підрозділу "Гюрза" 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу зафіксувала, як ворожа піхота використовує тактику маскування під цивільних, переодягаючись у звичайний одяг під час переміщення та виконання диверсійно-розвідувальної діяльності.

"У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися", — додали у бригаді. 

Та попри всі зусилля окупантів, військові кажуть, що їхню присутність видають характерна поведінка, одноманітність одягу, а також наявність зброї.

Нагадаємо, Росія збільшує кількість місць для утримання українських полонених. Також ми писали, що російські загарбники вчергове стратили українських військовополонених. Це сталося на початку січня 2025 року біля населеного пункту Нескучне Донецької області.

Одеса окупанти Новини Одеси військові злочини злочин Торецьк

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