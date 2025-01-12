Оккупанты маскируются под гражданских в Торецке

Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду. Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей

Российские военные в Торецке прибегли к очередному военному преступлению. Они переодеваются в гражданскую одежду и таким образом безопасно передвигаются по временно оккупированным территориям.

Это нарушение правил ведения войны было зафиксировано аэроразведчиками 28-й бригады, соответствующие фотодоказательства они опубликовали в своем Telegram-канале.

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Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду

По словам военных, аэроразведка подразделения "Гюрза" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода зафиксировала, как вражеская пехота использует тактику маскировки под гражданских, переодеваясь в обычную одежду во время перемещения и выполнения диверсионно-разведывательной деятельности.

"Таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться", — добавили в бригаде.

Но несмотря на все усилия оккупантов, военные говорят, что их присутствие выдают характерное поведение, однообразие одежды, а также наличие оружия.

Напомним, Россия увеличивает количество мест для удержания украинских пленных. Также мы писали, что российские захватчики в очередной раз казнили украинских военнопленных. Это произошло в начале января 2025 года возле населенного пункта Нескучное Донецкой области.