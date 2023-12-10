Одеська бригада знищила російські БТРи за допомогою дронів — деталі

Знищена російська техніка. Фото: скриншот

На передовій триває активна операція 38-ї окремої бригади морської піхоти, яка продовжує завдавати втрати російським окупантам. Цього разу бригадна розвідка успішно знищила дві одиниці ворожої техніки, використовуючи передові FPV-дрони.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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"38-а окрема бригада морської піхоти продовжує нищити російських окупантів. Цього разу бригадна розвідка відмінусувала 2 ворожі бляшанки за допомогою fpv-дронів. Дякуємо за підтримку Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на відео видно, як дрони знищують два російські БТРи. Безпілотники-камікадзе уразили техніку декілька разів, після чого вона загорілась.

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Нагадаємо, повітряні сили України знищили російський бомбардувальник Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

Також ми писали, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.

Додамо, що розпочалася 655 доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські загарбники продовжують ігнорувати закони ведення війни. Вони здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки військові, а й численні цивільні об’єкти нашої держави. Ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.