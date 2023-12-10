Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская бригада уничтожила российские БТРы с помощью дронов — подробности arrow

Одесская бригада уничтожила российские БТРы с помощью дронов — подробности

10 декабря 2023 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесская бригада уничтожила российские БТРы с помощью дронов — подробности
Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На передовой продолжается активная операция 38-й отдельной бригады морской пехоты, которая продолжает наносить урон российским оккупантам. В этот раз бригадная разведка успешно уничтожила две единицы вражеской техники, используя передовые FPV-дроны.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"38-я отдельная бригада морской пехоты продолжает уничтожать российских оккупантов. На этот раз бригадная разведка отминусовала 2 вражеские жестянки с помощью FPV-дронов. Спасибо за поддержку Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что на видео видно, как дроны уничтожают два российских БТРа. Беспилотники-камикадзе поразили технику несколько раз, после чего она загорелась.

Больше новостей с фронта

Напомним, воздушные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Сбитие произошло в районе острова Змеиный.

Также мы писали, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось отминусовать российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.

Добавим, что начались 655 сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Российские захватчики продолжают игнорировать законы ведения войны. Они производят обстрелы из реактивных систем залпового огня не только военных, но и многочисленных гражданских объектов нашего государства. Враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме