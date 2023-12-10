Одесская бригада уничтожила российские БТРы с помощью дронов — подробности

Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот

На передовой продолжается активная операция 38-й отдельной бригады морской пехоты, которая продолжает наносить урон российским оккупантам. В этот раз бригадная разведка успешно уничтожила две единицы вражеской техники, используя передовые FPV-дроны.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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"38-я отдельная бригада морской пехоты продолжает уничтожать российских оккупантов. На этот раз бригадная разведка отминусовала 2 вражеские жестянки с помощью FPV-дронов. Спасибо за поддержку Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что на видео видно, как дроны уничтожают два российских БТРа. Беспилотники-камикадзе поразили технику несколько раз, после чего она загорелась.

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Напомним, воздушные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Сбитие произошло в районе острова Змеиный.

Также мы писали, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось отминусовать российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.

Добавим, что начались 655 сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Российские захватчики продолжают игнорировать законы ведения войны. Они производят обстрелы из реактивных систем залпового огня не только военных, но и многочисленных гражданских объектов нашего государства. Враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.