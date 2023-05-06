Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська дизайнерка перемогла в конкурсі на логотип коронації Чарльза III arrow

Одеська дизайнерка перемогла в конкурсі на логотип коронації Чарльза III

6 травня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська дизайнерка перемогла в конкурсі на логотип коронації Чарльза III
Король Чарльз III під час коронації. Фото: REUTERS/POOL
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

6 травня 2023 року, у Великій Британії відбулась урочиста церемонія коронації нового короля Чарльза III. Логотип сьогоднішньої коронації створила одеська дизайнерка. 

Про це повідомляє British Embassy Kyiv.

Читайте також:

Логотип від одеської дизайнерки

Посольство Сполученого Королівства в Україні повідомило, що на конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипа з нагоди коронації нового британського монарха перемогла Єлизавета Зубенко — дизайнерка з Одеси. Її логотип був визнаний кращим з більше ніж 1000 робіт з усього світу, що брали участь у конкурсі.

Логотип Єлизавети Зубенко зображує корону, яка створена з дерева, квітів та листя, що символізує природу та екологічне мислення. Дизайнерка отримала винагороду та можливість побачити свій логотип на рекламних матеріалах, що використовуються в рамках коронаційної кампанії.

Логотип з нагоди коронації Чарльза III. Фото: British Embassy Kyiv.
Логотип з нагоди коронації Чарльза III. Фото: British Embassy Kyiv

Нагадаємо, старший син покійної Єлизавети II, Чарльз III, офіційно став королем Сполученого Королівства. Водночас Камілла стала першою королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві майже за сторіччя.

Крім того, перша леді України Олена Зеленська 4 травня, прибула з візитом у Лондон. Вона буде присутня на коронації короля Чарльза III в суботу, 6 травня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB