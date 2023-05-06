Одеська дизайнерка перемогла в конкурсі на логотип коронації Чарльза III

Король Чарльз III під час коронації. Фото: REUTERS/POOL

6 травня 2023 року, у Великій Британії відбулась урочиста церемонія коронації нового короля Чарльза III. Логотип сьогоднішньої коронації створила одеська дизайнерка.

Про це повідомляє British Embassy Kyiv.

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Логотип від одеської дизайнерки

Посольство Сполученого Королівства в Україні повідомило, що на конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипа з нагоди коронації нового британського монарха перемогла Єлизавета Зубенко — дизайнерка з Одеси. Її логотип був визнаний кращим з більше ніж 1000 робіт з усього світу, що брали участь у конкурсі.

Логотип Єлизавети Зубенко зображує корону, яка створена з дерева, квітів та листя, що символізує природу та екологічне мислення. Дизайнерка отримала винагороду та можливість побачити свій логотип на рекламних матеріалах, що використовуються в рамках коронаційної кампанії.

Логотип з нагоди коронації Чарльза III. Фото: British Embassy Kyiv

Нагадаємо, старший син покійної Єлизавети II, Чарльз III, офіційно став королем Сполученого Королівства. Водночас Камілла стала першою королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві майже за сторіччя.

Крім того, перша леді України Олена Зеленська 4 травня, прибула з візитом у Лондон. Вона буде присутня на коронації короля Чарльза III в суботу, 6 травня.