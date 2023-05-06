Логотип сегодняшней коронации Чарльза III создала одесситка

Король Чарльз III во время коронации. Фото: REUTERS/POOL

6 мая 2023 года в Великобритании состоялась торжественная церемония коронации нового короля Чарльза III. Логотип сегодняшней коронации создала одесская дизайнер.

Об этом сообщает British Embassy Kyiv.

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Логотип от одесского дизайнера

Посольство Соединенного Королевства в Украине сообщило, что на конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации нового британского монарха победила Елизавета Зубенко — дизайнер из Одессы. Ее логотип был признан лучшим из более чем 1000 работ по всему миру, которые участвовали в конкурсе.

Логотип Елизаветы Зубенко изображает корону, созданную из дерева, цветов и листьев, что символизирует природу и экологическое мышление. Дизайнер получила вознаграждение и возможность увидеть свой логотип на рекламных материалах, которые используются в рамках коронационной кампании.

Логотип по случаю коронации Чарльза III. Фото: British Embassy Kyiv

Напомним, старший сын усопшей Елизаветы II, Чарльз III, официально стал королем Соединенного Королевства. В то же время Камилла стала первой королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве почти за столетие.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская 4 мая прибыла с визитом в Лондон. Она будет присутствовать на коронации короля Чарльза III в субботу, 6 мая.